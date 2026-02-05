関西大学の学生、クラフトビール＆チューハイを考案 スーパー「ライフ」で限定販売
スーパーマーケット「ライフ」を展開するライフコーポレーションは、関西大学との産学連携プロジェクトにより学生が考案したクラフトビールとチューハイを数量限定販売している。
【写真】関西大学の学生、ライフ店頭でイベント
関西大学の学生が『Beerletter （ビアレター）』（クラフトビール）と『Totonoir（トトノワール）』（チューハイ）を考案。約10ヶ月の試行錯誤を経て、学生の視点で考えた初めての方でも飲みやすいお酒を商品化した。近畿圏のライフのお酒コーナーで展開している。
『Beerletter』は、いつもは言葉にできない気持ちを「カタチ」にできる特別なクラフトビール。学生が追求したのは、大切な誰かを思う時間とそれをカタチにする1本であること。大切な人へのメッセージを考えながらライフでの買い物を楽しめるようにという思いが込められた。
『Totonoir』は、“日常生活の中でご褒美になるようなお酒”を想定。「お風呂上がりに、ノスタルジーな雰囲気で心身をリセットするのはいかがでしょうか」と呼びかける。
1月10日には、セントラルスクエア西宮原店（大阪市淀川区）で学生たちによる店頭イベントを開催した。
■Beerletter （ビアレター）〜メッセージを添えて送る特別な１本〜
価格：398円（税込437.80円）
品目：発泡酒
内容量：350ml
アルコール度数：5%
ベース：セッションIPA
果汁：もも
特徴：苦味が少なくフルーティー
販売店舗：近畿圏のライフ164店舗
※ビオラル各店舗・Miniel西本町店では取り扱いなし
■Totonoir（トトノワール） 〜お風呂上がりに、整う1本を〜
価格：138円 (税込151.80円)
品目：リキュール（発泡性）
内容量：350ml
アルコール度数：3%
果汁：りんご（果汁量3%）
特徴：微炭酸、銭湯で飲むようなレトロで甘く懐かしい味
販売店舗：近畿圏のライフ164店舗
※ビオラル各店舗・Miniel西本町店では取り扱いなし
※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売を終了
