FRUITS ZIPPER櫻井優衣、レアな黒ドレス姿で会場魅了 今年はさらなる飛躍誓う
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」ネイル部門に選出され、5日に都内で行われた『Beauty of the year 2026』発表会に登壇した。
【写真】めっちゃレア…！デコルテ輝く黒ドレスで登場した櫻井優衣
普段はメンバーカラーのミントグリーンの衣装が多い櫻井だが、この日はシックな黒ドレス姿で登場。「このような賞をいただけて本当に光栄に思います。ネイルの資格を取ったりとか、アルバイトを選ぶときにネイル可能なところを選んだりしていたので、私のネイル愛が届いたのかなと思ってうれしいです！」とにっこり。
ネイルのポイントを聞かれると「指先まで輝くようなネイルをしてきました。ベースはヌーディなカラーを使って、薄いピンクのフレンチにすることで、調和して指先がさらに長く見せられるようなネイルをしてきました」とアピール。
今年の抱負を問われると「FRUITS ZIPPERでは昨年『紅白歌合戦』に出演させていただいたり、ソロでもメジャーデビューをさせていただいたので、健康第一に！たくさんのお仕事を精一杯駆け抜けていける2026年にしたいです。そしてたくさんのことに挑戦していきたいと思います」とさらなる飛躍を誓った。
イベントには同賞を受賞した桜井日奈子、谷まりあも登場した。
なお、多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰する『NAILIE AWARD 2025』授賞式も同時開催。「アイテム部門」の発表では、プレゼンターとしてCANDY TUNE（村川緋杏、福山梨乃、南なつ、立花琴未、桐原美月）が登場した。
