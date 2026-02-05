俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。現在の悩みを明かした。

番組冒頭、「いつもはオープニングトークは玉川さんがお一人でしゃべられているということなんですが、今日はなぜか“お前がやれ”と言われたので、お話をさせていただきます。こちらの番組では初めましてなので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います」と坂上。「坂上忍。58歳になります。もうすぐ59歳です。未年（ひつじどし）。AB型の双子座です。よく四重人格って言われるんですが、僕の中では、喜怒哀楽が人間あっていいので、ちょうどぴったりなんじゃないですかという屁理屈を言っております」とあいさつ。

「家族構成を申しますと、バツイチ。ただ一昨年、再婚させていただきました。人間のお子さんはいらっしゃらないんですが、わが家には現在ワンコが9匹、ニャンコが11匹。保護している子猫が5匹。現在25匹のお子様たちを夫婦でお世話しております」と明かした。

「だいたい朝3時から4時の間に起床をし、1年のうち地方ロケ・海外ロケがない時以外は、およそ350日から360日、夜明けとともに、動物たちのお世話をし、お散歩とご飯で3時間半から4時間をかけて、それが私の1日の始まりでございます。ですから申し訳ないのですが、今がマックス眠いです」とぶっちゃけた。

さらに「私のちょっとした悩みは先日、私が出演させていただいている番組の新年会がありまして。久しぶりに、酩酊しまして一切記憶をなくしました」とも。「不安になってしまったので、翌（次）の収録の際に、共演させていただいているサンドウィッチマンさんに“僕は大丈夫でしたか？”って聞いたら、“大丈夫と言いますか、坂上さん最後の方ずっと『俺は本当に友達がいないんだよ！』とずっと叫んでおりました”と言われました。なので今年の目標は、年内中に1人でもいいのでお友達を作りたいと思っている58歳のおじさんです」と自己紹介した。