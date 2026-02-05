【櫻撮】櫻坂46山崎天、“天くん”イケメン男装姿 井上梨名とハートマーク
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】メンバーが撮影した”あざとすぎる”守屋麗奈
今回公開されたのは、山崎天が（※崎＝たつさき）ウィッグを着用して男装しているショット（撮影／井上梨名）。男装の“イケメン”ぶりに定評のある山崎が、撮影者の井上と一緒にハートマークを作り、ファンサしている1枚となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
