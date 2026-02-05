阪神の沖縄・具志川キャンプの第1クール最終日となった4日、高橋遥人投手(30)が今クール3度目のブルペン入りでクールを締めくくった。5年ぶりとなる初日ブルペン入りを果たすなど充実の序盤。「全然充実してない」と持ち前のネガティブワードも飛び出したが、度重なる故障に苦しんだからこそ得られたキャンプの過ごし方がプラスに作用していることも明かした。(取材・遠藤 礼)

具志川ドームの正面入り口で帰りのタクシーを待つ高橋に声をかけたのは谷川ファーム用具担当兼打撃投手だった。

「遥人、充実した顔してるなぁ。ブルペン何回入ったん？」。高橋が「3回です」と答えると、谷川は自身のルーキーイヤーに受けた衝撃を嬉しそうに回想した。「鳴尾浜の新人合同自主トレで遥人とキャッチボールのペアだったんですよ。もう衝撃のボールで。やばいやん。何これ、えぐいやんって。あのキャッチボールは今も忘れられない」。この2人は2017年ドラフトの同期入団で社会人卒で歳上でもあった谷川はいきなり同僚の“怪物”に出くわし面を食らったそうだ。それを照れくさそうに聞いていた後輩左腕。2022年に現役を引退し、今は裏方としてチームを支える先輩は度重なる故障で苦しんできた過去を知るだけにこのキャンプ序盤の背番号29の“好発進”が嬉しそうでもあった。

5年ぶりとなる初日ブルペン入りを果たした第1クールは計3度マウンドに上がって合計125球。「（第1クールで）ちゃんと投げられたのは3年目以来かな。手首を手術して復帰してプレートが入っている時は4日間で3回もブルペンに入れると思えなかったので。今日のブルペンは微妙でしたけどキャッチボールのクオリティーも落ちてないですし。まだまだですけど良かったかなと」

高橋にとってプロでのキャンプは良い思い出がほとんどない。「投げられないキャンプって本当に何しにきてるんだろうって思うので」。苦闘の連続を振り返る言葉には実感がこもった。ただ、苦しんだ中で得られたものもあるという。

「投げられないからこれをしようとか。投げること以外のメニューをやってその時間がすごく有意義だったので。良い習慣がついたんです。それを今年もできている」。リハビリが多かった高橋にとってのこれまでのキャンプは体幹や体力強化の“地味にしんどい”メニューを黙々とやり続ける期間でもあった。練習の幅は広がり、この日も午後は具志川ドーム内で陸上系のランニングメニューを1人で消化。「全然充実してないです」と一瞬、ネガティブモードに入ったものの「昨年よりは確実に良いので。もっともっと上げていきたい」と第2クールを見据えた。

キャリア初の開幕ローテーション入り、そして待望される高橋遥人がシーズンを完走する世界線。「もっと良いボールを投げられるように。投げられる体を作っていきたい」と意気込む表情にはやはり充実感が漂っていた。