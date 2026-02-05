藤原紀香、はるな愛への思い込め“愛情出演”――Netflix映画『This is I』、星田英利＆山村紅葉もカメオ出演
動画配信サービス「Netflix」で2月10日から世界独占配信される映画『This is I（ディス イズ アイ）』より、メイン予告映像とカメオ出演キャストが解禁となった。
【動画】Netflix映画『This is I』メイン予告映像
本作は、「アイドルになりたい」という夢を抱いた少年ケンジが、一人の医師との出会いによって人生を大きく変えていく姿を描く“エア”ミュージカル。2007年に“エアあやや”の口パクモノマネで一世を風靡した、タレントのはるな愛の人生をベースに、1980〜90年代のヒットソングとダンスを織り交ぜながら、偏見や葛藤の中でも夢を追い続けた主人公の軌跡をカラフルに描く。
主人公・アイ（ケンジ）役には、オーディションで選ばれた18歳の新星・望月春希を抜てき。役作りのために演技レッスンやワークショップを重ね、“新しい時代のアイコン”としての存在感を放つ。主人公に大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役を斎藤工が務める。
公開されたメイン予告では、歌とダンスに希望を託しながら生きるアイと、患者と共に闘う道を選んだ医師・和田の姿が映し出される。違和感や偏見の中で傷つきながらも夢をあきらめない主人公の姿と、軽快な音楽が重なり合い、物語の世界観を印象づける内容となっている。
また、カメオキャストには、はるな愛と長年の親交を持つ藤原紀香が“愛情出演”として参加し、アイが注目を集めるきっかけとなる人気バラエティ番組のプロデューサー役を演じる。さらに、星田英利がアイの下積み時代を支える芸人役、山村紅葉が上京後オーディションに落ち続けていたアイを拾い上げた芸能事務所「まごころ」の社長役で出演。主人公の人生の転機を彩る。
