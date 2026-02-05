桜井日奈子「事務所に所属してから表彰が初めて」 ロングヘア維持の苦労報われ喜び
俳優の桜井日奈子が、その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」ヘア部門に選出され、5日に都内で行われた『Beauty of the year 2026』発表会に登壇した。
【全身ショット】流石です…エレガントすぎる赤ドレスで登場した桜井日奈子
桜井は「このような素敵な賞をいただけてうれしく思っています。事務所に所属してから表彰していただくことが初めてで、とても緊張しています」と喜びを語る。
ヘア部門での受賞だが「10年くらい髪の毛が長くて、メディアの前に立つときはサラサラロングヘアでというのが私っぽいのかなと思っています。きょうはストレートでバッチリ前髪を上げてスタイリングしてきました」とにっこり。
長い間ロングヘアを維持していることについては「私は髪を切りたいと言っているんですけど、ロングの方が似合うと言われて（笑）」と苦笑い。「でも、この賞をいただけたのも、ロングヘアをキープしていたからなのかなと思うので、ストップをかけてくれていた事務所に感謝したいです」と語った。
そんな桜井だが「ひどいくせ毛」だといい、「お家のケアだったり、サロンに行ってケアしたりしている」と日常からお手入れを欠かさないとも明かしていた。
最後には「これからも美を追求していきたいなと思っていますし、今年はいい意味で自分の殻を破れるような役をいただけているので、俳優業でもみなさんにサプライズを届けたいと思います！」と今年の抱負を語った。
イベントには同賞でネイル部門を受賞したFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、アイ部門を受賞した谷まりあも登場した。
なお、多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰する『NAILIE AWARD 2025』授賞式も同時開催。「アイテム部門」の発表では、プレゼンターとしてCANDY TUNE（村川緋杏、福山梨乃、南なつ、立花琴未、桐原美月）が登場した。
