TBSで現在放送中の金曜ドラマ「DREAM STAGE」（後10・00）が、次世代のスター候補生が勢ぞろいした“イケメン先物買いドラマ”として注目を集めている。なぜ同作は、かつての「ごくせん」や「ROOKIES」のように、新たなスターを輩出する作品となり得るのか。そこには3つの理由がある。

第一の理由は、出演する若手俳優がすでに各方面で高い実績を上げている点だ。特に主人公たちのライバルグループ「TORINNER」のメンバーを演じる俳優は、まさに次世代の精鋭揃い。中でも岩瀬洋志（22）は、今最も注目される若手俳優の一人だ。2023年に放送された日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」や同局「新空港占拠」で立て続けに存在感を発揮し「イケメンすぎる」「あの美しい人は誰？」とSNSを席巻。その人気はファッション誌「ViVi」の名物企画「国宝級イケメンランキング」2025年下半期NEXT部門で堂々の1位に輝いたことでも証明済みだ。1メートル80近い長身と小顔、そして“美しすぎる顔面”で見る者をとりこにしている。

岩瀬だけではない。松瀬太虹（18）は、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞した逸材。人気ファッション誌「nicola」の専属メンズモデルを務めるかたわら、6人組ボーイズグループ「The Right Light」ではリーダーもこなす。さらに、志賀李玖（21）は8人組ダンスボーカルユニット「ICEx」のメンバーとして活躍し、今年はNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも出演するなど、俳優とアーティストの“二刀流”に挑んでいる。抜群のポテンシャルを秘めた逸材が集結していることが、このドラマがスターを生むと確信できる最大の理由だ。

ドラマの設定そのものがスターを生み出す最高の舞台となっている点が第二の理由だ。かつて松本潤、小栗旬、亀梨和也らを輩出した「ごくせん」や、市原隼人、佐藤健らがブレークした「ROOKIES」がそうであったように、若者たちの群像劇やライバルとの切磋琢磨を描く物語は、視聴者が感情移入しやすく、個々のキャラクターに注目が集まりやすい。本作も音楽業界で頂点を目指す若者たちの夢や葛藤を描いており、視聴者は自然と応援したくなる。この「応援したい」という感情が、俳優個人の人気に直結し、スター誕生へとつながるのだ。

第三の理由は、視聴者が“推し”を見つけやすい、多様なタイプのイケメンが起用されている点である。岩瀬のようなクールな美形、松瀬のような爽やかで長身のモデル系、志賀のようなアーティストタイプに加え、物語の核となるボーイズグループ「NAZE」の日本人メンバー、カイセイも要注目だ。その端正な顔立ちと落ち着いた雰囲気で独特の存在感を放ち、ライバルグループに負けず劣らずの輝きでファンを魅了している。幅広い視聴者の好みに応えることで、自分好みの“推し”を見つける楽しみがドラマをさらに盛り上げ、スター誕生の土壌となる。

フレッシュな才能が集結した「DREAM STAGE」が、この“イケメン輩出ドラマ”の系譜に名を連ねることは間違いないだろう。金曜の夜、未来のスターたちの青田買いから目が離せない。