谷まりあ、“美ボディライン”くっきりタイトドレス姿で魅了 Beauty of the yearアイ部門選出に「目が特徴的なのかな」
タレントの谷まりあが、その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」アイ部門に選出され、5日に都内で行われた『Beauty of the year 2026』発表会に登壇した。
【全身ショット】セクシ−…ボディラインあらわな衣装で登場した谷まりあ
谷は「このような素敵な賞をいただけて、とても光栄に思います。普段はマスクをしていても目元で結構気づいてもらえることが多いんです。なので、自分でも目が特徴的なのかなとか、チャームポイントなのかなと思っているので、アイ部門で受賞させていただけて、本当にうれしいです」とにっこり。
きょうも目を際立たせるメイクをしてきたという谷。普段からの生活でも「目が疲れないようにっていうのは意識していて。アイクリームを毎日塗るとか、睡眠をしっかりとるとか、目を意識してケアしています」と明かした。
イベントには同賞でネイル部門を受賞したFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、ヘア部門を受賞した桜井日奈子も登場した。
なお、多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰する『NAILIE AWARD 2025』授賞式も同時開催。「アイテム部門」の発表では、プレゼンターとしてCANDY TUNE（村川緋杏、福山梨乃、南なつ、立花琴未、桐原美月）が登場した。
