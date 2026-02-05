2024年5月、モスクワでの軍事パレードで披露された大陸間弾道ミサイル「ヤルス」/Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

（CNN）旧ソ連の崩壊以来、ロシアは国際舞台における存在感を著しく低下させてきた。

1991年、かつて米国のレーガン大統領が「悪の帝国」と呼んだソ連が崩壊したことで、クレムリン（ロシア大統領府）の所有する領土、財政力、そして世界での影響力は縮小した。

しかし、ロシアはある重要な分野における影響力を維持していた。

米国とほぼ互角の核超大国であり続けたことで、ロシア政府は弱体化に見舞われながらも、国際外交での最高レベルの座を確保した。

核サミットの場で、クレムリンの指導者はホワイトハウスの現職大統領と堂々と対座。冷戦期の栄光の日々と全く同様に、国際安全保障の問題について決定を下すことができた。

2010年、当時のオバマ米大統領と短期間実権を握っていたロシアのメドベージェフ大統領はまさにそれを実行に移し、新戦略兵器削減条約（新START）に合意した。当時のホワイトハウスが「歴史的」と称賛したこの条約は、両国が配備する長距離核弾頭の数を最大1550発に制限する内容。核弾頭の運搬手段には大陸間弾道ミサイル（ICBM）、潜水艦発射弾道ミサイル、爆撃機が含まれていた。

しかし、5日に失効する新START条約そのものと同様、そうした時代も終わりを迎えるようだ。

米国とロシアの間で締結された最後の軍備管理協定の崩壊（米国はロシアの協定違反を再三非難。ロシア側が核施設への査察を拒否していると主張していた）は、トランプ政権により軽視されてきた。トランプ氏自身も核兵器制限のない世界という恐ろしい見通しを意に介さない。

「期限が切れたら、それで終わりだ」。トランプ氏は1月に冗談めかしてそう発言する一方、最終的には「より良い」合意が成立する可能性も示唆した。

米政府のこうした切迫感の欠如は、ロシア政府の不安感と著しい対照をなす。後者では軍縮問題をめぐって激しい嘆きと歯ぎしりが続く。

新STARTの失効が迫る中、メドベージェフ氏（もはや大統領ではないものの、国家安全保障担当の当局者として権力の片隅で遠慮なく物を言う）はモスクワで記者団に対し、条約失効の危険性を警告。失効により、人類が世界破滅にどれほど近づいているかを象徴的に示す「終末時計」の針が早まるだろうと示唆した。

「これが直ちに大惨事と核戦争の始まりを意味するとは言いたくないが、それでも誰もが警戒すべき事態だ」。メドベージェフ氏はそう付け加えた。

クレムリンが警戒感を抱いているのは間違いないようだ。

クレムリンのペスコフ報道官によると、新STARTの期限を延長する提案に対し、今のところ米国側は沈黙を守っており、新たな不安定化の時代が始まる恐れがある。

「世界最大の核兵器を保有する米国とロシアの両国は、これらの核兵器を制限し、管理を確立するための基本文書がない状態に初めて陥ることになる」。ペスコフ氏は核問題に焦点を当てた最近の電話会議で記者団にそう語った。

その上で「これは世界的かつ戦略的な安全保障にとって非常に悪いことだと我々は考えている」と付け加え、世界中の多くの国々が共有するであろう懸念について強調した。

しかしクレムリンによる懸念の表明は、彼らが認めようとしている以上に利己的かつ戦略的なものかもしれない。

大国だったソ連時代の最後の面影を誇示する軍縮プラットフォームを奪われること以外にも、ロシア政府は今や、米国の核拡張が無制限に続きかねない将来に直面している。

例えばトランプ政権は既に、核兵器を搭載した「トランプ級」戦艦の構想を再び俎上（そじょう）に載せている。これは冷戦時代の政策で、数十年前に放棄されたものだ。

旧ソ連なら、それに対抗することができたかもしれない。しかし、経済規模と国防予算が米国のほんの一部に過ぎない現在のロシアには、追いつく望みが事実上皆無であり、既に大きな開きのある旧敵同士の国力、影響力の差は一段と拡大している。

もちろん米国の方にも、ロシアとの核軍備管理の失効を容認するのには独自の理由がある。とりわけ念頭にあるのは、将来の協定に新興の核保有国である中国を組み入れることだ。

とはいえ、新STARTの失効は一つの時代の終わりを意味する。それはロシアと米国のみに焦点を当てた「超大国」による軍備管理条約の時代だけでなく、米国が核制限の受け入れに前向きだった時代の幕切れでもある。

◇

本稿はCNNのマシュー・チャンス記者による分析記事です。