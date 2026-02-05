2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、中道改革連合の岡本三成共同政調会長に話を聞いた。

【映像】中道改革連合への期待（世論調査）

■中道改革連合に聞く“10の質問”

まずは、各党共通の10個の質問を聞いた。

Q1.自分たちの党を一言で言うと？

国民の皆さんの常識にかなった政策を実現していく政党。

Q2.自分の党の良いところ＆ダメなところは？

良いところは多様な人材がいて議論ができること。ダメなところは宣伝下手なところ。

Q3.いきなり選挙になって一番困った事は？

政党を作り上げることに苦労した。3カ月ほど前から議論していたが、急な解散により準備が間に合わなかった。

Q4.今回の選挙で一番の推し政策は何？

人への投資のアプローチを根本から変える経済政策。

Q5.食料品の消費税が0になって買いたいものは？

特定のものはないが、これを福祉政策として恒久的にやっていく。

Q6.生きづらいとされる現代…なぜそうなった？？

将来不安が蔓延しているから。行政サービスを充実させ、不安を減らすことが大事。

Q7.トランプ大統領にひと言言うなら…

「今、ヒーローになるチャンスだ」と言いたい。

Q8.フェイク溢れるSNSやAI、どんな事に騙された？

自身もニュースに騙されることがある。プラットフォーマーの責任を強化したい。

Q9.現時点の情勢調査…受け止めは？

厳しいが、多くが僅差。勝っても負けてもおかしくないので、あと4日間で逆転勝利したいと思う。

Q10.投票に行く気がない有権者を動かす言葉は…

皆さんの人生を誰かに委ねないでください。お前が消えて喜ぶ者に、お前のオールを任せるな。

■「中道」が指し示す価値観と独自の立ち位置

新党が掲げる「中道」の定義について、岡本氏は「国民の代表である議員にも違う意見があるが、交わっているところをどうやったら実現できるか合意形成して前に進めていくことが中道だ」と説明する。

左や右の定義について問われると、「左は自由を尊重するあまり現実逃避した『お花畑』のような議論、右は核武装などの極端な議論を指す」と答える。その上で、「足して2で割ったものが中道とは思っていない。中道という価値観が誠実。それが人間主義だ。なので、一人ひとりの生活者のために国家はしっかりと存在してるという価値観だ」と主張。

元公明党の岡本氏や元立憲民主党の議員らが集まった点については、安全保障、憲法改正、原発再稼働といった根幹部分で「完全に一致している」と強調。自民党を離脱した理由については、「政治とカネの問題への姿勢や、失われた30年の責任を取って一度下野し、ゼロから新しい日本を作るため」だと説明した。

■「生活者ファースト」の実現へ…インフレ時代の財政改革

具体的な政策として、中道改革連合は「生活者ファースト」を掲げる。1人当たりのGDP（国内総生産）が世界38位まで落ち込んでいる現状を問題視し、円安是正と人への投資を訴える。

円安対策として岡本三成氏は「市場との対話による財政政策の明確化」「海洋資源やアニメなどの魅力的なプロジェクトによる投資促進」「日銀とのアコード（政策協定）の強化」の3点を挙げる。

また、若年層の将来不安を取り除くため、行政サービスの充実を提案する。「奨学金の返済に対する年末調整での減税を導入し、足元の生活を応援したい。若い皆さんが自分らしく生きられることこそが、将来の経済成長につながる」との考えを示した。

（『ABEMA Prime』より）