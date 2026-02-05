『ハンター×ハンター』キメラアント編 後半＆選挙編、TVerで初配信 計43エピソードが期間限定で
テレビアニメ『HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）』キメラアント編 後半（第106話〜第136話／31話）と選挙編（第137話〜第148話／12話）の計43エピソードが、5日からTVerにて毎日1話ずつ順次配信される。TVerでのキメラアント編 後半・選挙編の配信は今回が初めて。
【画像】構図やばい！『H×H』キメラアント編後半の場面カット
キメラアント編 後半は5日正午から、選挙編は3月8日正午から配信。視聴可能期間は各話配信開始より1週間となる。
■『HUNTER×HUNTER』イントロダクション
くじら島で暮らす少年・ゴンの夢は、幼い頃に別れた父と同じ「ハンター」になること。世界中に散らばる、財宝、秘宝、珍品、珍獣…。「未知」への挑戦に命を賭けるプロハンターになる決意を胸に旅立つゴンは、同じハンター試験合格を目指す受験者のクラピカ、レオリオ、キルアと出会う。超難関で知られるハンター試験を見事突破し、「世界一のハンター」になれるのか!?ゴンの奇想天外、壮大苛烈な冒険の旅が、今始まる!!
■『HUNTER×HUNTER』キャスト
ゴン＝フリークス（声：潘めぐみ）
キルア＝ゾルディック（声：伊瀬茉莉也）
レオリオ（声：藤原啓治）
クラピカ（声：沢城みゆき）
ヒソカ（声：浪川大輔）
ほか
【画像】構図やばい！『H×H』キメラアント編後半の場面カット
キメラアント編 後半は5日正午から、選挙編は3月8日正午から配信。視聴可能期間は各話配信開始より1週間となる。
くじら島で暮らす少年・ゴンの夢は、幼い頃に別れた父と同じ「ハンター」になること。世界中に散らばる、財宝、秘宝、珍品、珍獣…。「未知」への挑戦に命を賭けるプロハンターになる決意を胸に旅立つゴンは、同じハンター試験合格を目指す受験者のクラピカ、レオリオ、キルアと出会う。超難関で知られるハンター試験を見事突破し、「世界一のハンター」になれるのか!?ゴンの奇想天外、壮大苛烈な冒険の旅が、今始まる!!
■『HUNTER×HUNTER』キャスト
ゴン＝フリークス（声：潘めぐみ）
キルア＝ゾルディック（声：伊瀬茉莉也）
レオリオ（声：藤原啓治）
クラピカ（声：沢城みゆき）
ヒソカ（声：浪川大輔）
ほか