斜面の土砂が崩落し、女子高校生が亡くなった事故現場で黙とうする関係者ら＝５日、逗子市池子

神奈川県逗子市内の斜面が崩落し、歩道を歩いていた県立高校３年の女子生徒＝当時（１８）＝が死亡した事故から５日で６年。事故現場には人々が献花に訪れ、桐ケ谷覚市長ら市職員も黙とうし再発防止へ誓いを新たにした。

事故は２０２０年２月５日、同市池子のマンション敷地の斜面から約６６トンの土砂が崩れ落ち、斜面下の歩道を歩いていた女子生徒が巻き込まれた。

事故が発生した午前７時５８分に合わせて市職員ら１０人が献花し、黙とうをささげた。地震の被災地支援などを行っている学生団体「３・１１つなぐっぺし」のメンバーでもある同市立中学校３年の仲井間湊太さん（１５）も参列し「事故が起きた時は小学生で身近に起きた事故に驚いた。同世代が亡くなった事故の教訓を語り継ぎたい」と訴えた。

事故に関わる民事訴訟は２４年に和解が成立。復旧工事費を肩代わりしていた市に対してマンション管理組合も昨年で返済を完了するなど、事故は一定の区切りも迎えた。

市は今月、市内約１５０カ所の斜面や擁壁にひび割れなどの危険性がないか調査する。桐ケ谷市長は「生徒は生きていれば社会人だったはずで痛恨の極み。（金銭面の清算で）事故そのものが消えるわけでなく、これからも安全対策を継承していきたい」と話した。