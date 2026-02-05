【ファミマ】2026年もねこだらけ! 「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」注目のネコ商品は?
ファミリーマートは、2月22日の"ねこの日"に合わせて、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を今年も開催します。2月10日から、オリジナルスイーツから定番お菓子の期間限定パッケージなど、全17種類のねこ商品が登場! 本記事では、うち13品の紹介と、特に気になった注目商品をお見せします!
「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を今年も開催
○大人気「mofusand」監修商品が今年も登場
ファミリーマートでは4年連続で「ねこの日」施策を展開してきましたが、今年も2月10日から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」と題したキャンペーンを実施します。"肉球"や"しっぽ"など、ねこの魅力を細部まで表現した商品がたくさん登場するので、ぜひお気に入りを見つけてほしいのですが、特に注目すべきは毎年人気の「mofusand」監修商品です。
「肉球タルト(いちご&チョコ)」はパッケージのキャラクターが全部で3種類あります。
「肉球タルト(いちご&チョコ)」(248円)
いちごムースで表現された肉球が悶絶級のかわいさ!
ピンク色の肉球がかわいい♡
中にはチョコカスタードが入っていて、タルトとしても大満足の食べ応えです。
中にはチョコカスタード入り
続いては、「mofusand わっふれ〜む」。
mofusand わっふれ〜む 250円
もちもちとした食感のワッフル生地に、キャラクターがプリントされています。デザインは全部で10種類あります。
繊細にプリントされていて、見ているだけで幸せな気持ちに
中はやさしい風味のカスタード風クリームがたっぷり。食感も味わいも癒されるスイーツです。
たっぷり詰まったカスタード風クリームはやさしい味
中にはランダムで全12種類のシールが入っており、実は1種類だけファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインが入っているのだそう……! 当たったらラッキーです。
全12種類のシール入り!
続いては「肉球すいーとぽてと」。パッケージは全2種類あります。
「肉球すいーとぽてと」(198円)
ぽてっとした肉球の形のスイートポテトがたまらない! 何個も並べて凝視したくなってしまいますね。
ぽてっとした肉球の形のスイートポテト
見た目のかわいさはもちろんですが、スイートポテトとしても完成度が高いのがポイント高し! さつまいもの美味しさを堪能できる味わいです。
スイートポテトとしての完成度が高い
定番お菓子ともコラボレーションされています。こちらは忍者めし鋼とコラボした「ニャン者めし鋼 ピーチ味」。名前まで変わってしまっています!
「ニャン者めし鋼 ピーチ味」(183円)
しっかりと噛み応えのあるグミで、なんとねこの形のものと肉球の形のものがアソート! キャラクターが忍者に扮したパッケージにも注目です。
ねこ＆肉球型のグミ!
○ヤマト運輸コラボレーション商品も
ヤマト運輸とのコラボレーション商品も昨年に続き登場します。「クロネコのオムレット」はヤマト運輸らしいカラーのパッケージが目印です。
「クロネコのオムレット」(298円)
ネコ型のビスケットがふんわりとしたココアオムレットの上にちょこんと乗っています。
ふんわりとしたココアオムレット
さらにヤマト運輸のキャラクター「クロネコ」と「シロネコ」の紙ピックがかなりレア! デザインは3種類あるのでじっくり選んでくださいね。
「クロネコ」と「シロネコ」の紙ピックは3種類
その他の商品はこちらです!
(左上から)「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん(2個入)」(195円)、「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」(145円)、「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」(248円)、「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」(211円)
(左上から)「ラムねこハイチュウ」(257円)、「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」(178円)、「午後の紅茶 おいしい無糖」(170円)、「ハッピーニャーン」(186円)
○今年は中華まん袋もねこデザインに
さらに、2月14日からはホットスナック袋(ファミチキ袋)と中華まん袋まで数量限定でねこデザインになってしまっています。昨年まではホットスナック袋のみだったのが今年は中華まん袋もねこデザインに。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類あるそうなので、どれが当たるか楽しみですね!
数量限定のホットスナック袋(ファミチキ袋)
中華まん袋中華まん袋
○対象のアイスを2個購入で「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえる
2月10日朝10時から2月23日まで、対象のアイスを2個ご購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンも実施しています(景品が無くなり次第終了)。
ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャーム(全4種)
ほかにも、ファミマオンラインでオリジナル福袋が販売されたり、ファミペイ提示でオリジナルグッズが当たるキャンペーンなどが実施されます。詳しくは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」キャンペーンページをチェックしてみてくださいね。
