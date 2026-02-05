【アニメ「HUNTER×HUNTER」キメラアント編 後半・選挙編（計43エピソード）】 TVerで2月5日12時より順次配信開始

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、日本テレビ系列で放送されたアニメ「HUNTER×HUNTER」の「キメラアント編」後半と「選挙編」の計43エピソードを順次配信する。

TVerでの「キメラアント編」後半・「選挙編」の配信は今回が初となり、「キメラアント編」後半（第106話～第136話／31話）が2月5日12時から毎日1話ずつ、「選挙編」（第137話～第148話／12話）が3月8日12時から毎日1話ずつ順次配信される。

□TVer「HUNTER×HUNTER」番組ページ

「キメラアント編」

「選挙編」

「HUNTER×HUNTER」TVer配信スケジュール

＜第106話～136話：キメラアント編 後半＞

2月5日（木）12時から毎日1話ずつ順次配信

＜第137話～148話：選挙編＞

3月8日（日）12時から毎日1話ずつ順次配信

※視聴可能期間は各話配信開始より1週間です。

※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性があります。

「HUNTER×HUNTER」

【イントロダクション】

くじら島で暮らす少年・ゴンの夢は、幼い頃に別れた父と同じ「ハンター」になること。

世界中に散らばる、財宝、秘宝、珍品、珍獣……。「未知」への挑戦に命を賭けるプロハンターになる決意を胸に旅立つゴンは、同じハンター試験合格を目指す受験者のクラピカ、レオリオ、キルアと出会う。超難関で知られるハンター試験を見事突破し、「世界一のハンター」になれるのか!? ゴンの奇想天外、壮大苛烈な冒険の旅が、今始まる!!

キャスト

ゴン＝フリークス（声：潘めぐみ）

キルア＝ゾルディック（声：伊瀬茉莉也）

レオリオ（声：藤原啓治）

クラピカ（声：沢城みゆき）

ヒソカ（声：浪川大輔）

ほか

※敬称略

(C)P1998-2026 (C)V・N・M