¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö²æ¡¹¤â¤¤¤Ä¤«¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¼ÒÄ¹¤¬ÈãÈ½½¸Ãæ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±ç¸î
¡¡¶âËþÊä¶¯¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡ÖÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Ã£Å£Ï¤¬±ç¸î¼Í·â¤À¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼ÒÄ¹·ó£Ã£Å£Ï¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Ù¥¢»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¤¹¡£ÅÝ¤¹¤Ù¤¥É¥é¥´¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢²æ¡¹¼«¿È¤¬¥É¥é¥´¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¼°Ò¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¤â£³°Ì¤È£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥¢»á¤Ï¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹âÇ¯Êð¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤È°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤È³Ø¤Ö¤Ù¤¹¥Îã¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£»õ»ß¤á¤Î¤Ê¤¤Êä¶¯¤È·ÐºÑ³Êº¹¤Ð¤«¤ê¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Êý¼°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï°ì°®¤ê¤À¤¬¡¢»Ù½Ð¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¤Ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¹½ÃÛ¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊºÍÇ½¤ò¤¦¤Þ¤¯°éÀ®¤¹¤ì¤Ð¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤òÍÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£