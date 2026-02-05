WEST.結成12周年! 劇場版『WEST. 10th Anniversary Live “W”」放送・配信決定
WOWOWでは、24年11月に公開された『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』を3月1日(19:00〜)に放送・配信する。
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
WOWOWでは、WEST.がきょう5日に結成12周年を迎えたことを記念し、昨年放送した『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6話を、5日(20:30〜)から一挙放送・配信。さらに、25日から「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」がスタートするが、この中で『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』が放送・配信される。
また、WEST.が出演する『WESSION』の開始からWEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』まで、およそ半年間にわたる活動をおさめた「アフターパンフレット」が、WOWOW百貨店で予約受付中。番組収録現場やフェスでのオフショット、メンバーによる座談会などが収録されている。
○「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」番組情報
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY1』
2月25日22:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター
オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY2』
2月26日22:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ
『裏社員。−スパイやらせてもろてます−』
2月27日（金）21:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『WESSION FESTIVAL 2025』密着特番
2月28日18:15〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
3月1日19:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『WOWOW×WEST. “WESSION“』 全6話
3月1日21:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
【編集部MEMO】
WEST.は、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望からなる7人組のアイドルグループ。2014年4月に1stシングル「ええじゃないか」でジャニーズWESTとしてCDデビューを果たす。2015年には「第29回日本ゴールドディスク大賞」 でニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを獲得、2016年には初の単独ドーム公演を成功させ、着実に人気を獲得。関西出身らしい明るさと親しみやすさに加え、音楽活動はもちろん、バラエティや演技など様々な分野での活躍で一躍人気グループに。2023年にはグループ名をジャニーズWESTからWEST.に改名した。
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
WOWOWでは、WEST.がきょう5日に結成12周年を迎えたことを記念し、昨年放送した『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6話を、5日(20:30〜)から一挙放送・配信。さらに、25日から「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」がスタートするが、この中で『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』が放送・配信される。
○「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」番組情報
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY1』
2月25日22:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター
オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)
『WESSION FESTIVAL 2025 DAY2』
2月26日22:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ
『裏社員。−スパイやらせてもろてます−』
2月27日（金）21:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
『WESSION FESTIVAL 2025』密着特番
2月28日18:15〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番
『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』
3月1日19:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『WOWOW×WEST. “WESSION“』 全6話
3月1日21:00〜 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
【編集部MEMO】
WEST.は、重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、茺田崇裕、小瀧望からなる7人組のアイドルグループ。2014年4月に1stシングル「ええじゃないか」でジャニーズWESTとしてCDデビューを果たす。2015年には「第29回日本ゴールドディスク大賞」 でニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを獲得、2016年には初の単独ドーム公演を成功させ、着実に人気を獲得。関西出身らしい明るさと親しみやすさに加え、音楽活動はもちろん、バラエティや演技など様々な分野での活躍で一躍人気グループに。2023年にはグループ名をジャニーズWESTからWEST.に改名した。