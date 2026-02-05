また同じカット → ちょっと待ったーー！【40・50代】若見えも叶う♡「こなれウルフ」

仕事や家事に日々忙しく過ごす40・50代。髪が伸びてメンテナンスのタイミングがくると、つい同じオーダーを繰り返してしまう人もいるのでは？ ボブから気分を変えてみるなら、ウルフヘアに挑戦してみて。トップはふんわり、毛先は軽やかに見えやすく、若見えも目指せるのがうれしいポイント。レイヤーを入れる位置やカラー次第で、大人が抱えがちな髪悩みにもアプローチできます。

初めて試すなら控えめから

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」と紹介するのは、低めの位置にレイヤーを入れた控えめなウルフ。襟足が軽くなることで、首まわりは爽やかな印象に。ウエイトが上がることでリフトアップしたように見えやすく、若々しさに繋がる予感。丸みがあるため可愛らしさも演出できます。

カラーの工夫で立体感をプラス

ハイレイヤーも加えると、トップが軽くなるぶん持ち上がってふんわり見えやすくなります。さらに、ハイライトを入れているのがこのスタイルのこだわり。奥行きが生まれて立体的に映ります。白髪と馴染みやすく、ナチュラルにぼかす役割も期待できます。

ひし形シルエットで小顔見せ

「オーダー多数の小顔ネオウルフ」と@t.ikeda214さんが紹介するのは、首元にくびれがつき、ゆるやかなひし形が顔を囲むスマートな仕上がりのこちら。顔まわりは長めに残せば、余白をうまくカバーできそうです。

明るめカラーでさらにふんわり

明るいベージュは柔らかく膨張して見えやすいカラー。全体を染めると、ウルフならではのエアリーな質感が、より引き立って見えます。毛先を外ハネにすれば、春を先取りしたような軽快さも演出できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kaito_litze.osaka様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S