「期待を裏切らない美味しさ！」【マクドナルド】どっちも食べたい♡「新作ホットパイ」

【マクドナルド】の冬のご褒美スイーツは、寒い日のおやつにぴったり！ サクサクのパイ生地ととろけるソースの組み合わせで心も体も満たしてくれそうなホットパイ2種類が、今年も絶賛販売中です。そのうちの1つはこれまでにない新しい味わいが楽しめるんだとか。今回は、どちらも食べたい2つのホットパイを紹介します。

史上初！ 贅沢な3層仕立てのクリーム

今年のホットパイに新たに登場したのが「塩キャラメルアーモンドパイ」。実食した@emiko.na37さんは「期待を裏切らない美味しさ」と絶賛。パイ生地の中は、アーモンドクリーム・塩キャラメルクリーム・キャラメルフィリングの3層仕立てになっており、キャラメルの濃厚さ、コク、甘みがより深く味わえるようになっています。パイ生地と濃厚なクリームの相性が抜群で、筆者もお気に入りの一品です。

ビターで濃厚な生チョコクリーム

ホットパイの定番といえば「生チョコクリームパイ」。筆者も食べたところ、塩キャラメルアーモンドパイに比べるとクリームの甘さは控えめ。その分、とろけた生チョコを口に入れているようなビター感とコクが際立っています。ブラックコーヒーやカフェラテと一緒に食べれば、ブレイクタイムも至福のひとときに。ちょっと甘いものを食べたくなったときの糖分補給にもぴったりです。

【マクドナルド】の「新作ホットパイ」が食べられるのは、2月上旬まで。まだ食べてない人は急いでチェック！ ほんのり温かいホットパイとホットドリンクで、心も体も満たされる時間を楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@emiko.na37様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる