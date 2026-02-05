カーリング・混合ダブルス…スイス代表夫婦が話題に

ミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式を前に、一部競技がスタートした。4日（日本時間5日）に行われたカーリングの混合ダブルスでは、競技そっちのけでブラシを持った赤ちゃんが6分間も画面を“占拠”する事態に。海外のファンが「ミラノ五輪の最初のスターだ」と話題にしている。

1次リーグに登場したスイスのヤニック・シュワラーとブライア・シュワラー＝ヒュリマンは夫婦。エストニアとの初戦に9-7で勝利した後に事件は起きた。シートの横に登場したのは2人の子ども。スイスの小さなユニホームを着て、ブラシまで手にした姿は両親顔負けの本格派だ。

米国の配信サービス「ピーコック」では、実に6分に渡ってこの愛らしい光景を映し出したのだという。スポーツ専門メディア「スポーツ！ ウィズ・ロジャー・シャーマン」を運営するロジャー・シャーマン氏は自身のXに「混合ダブルスカーリングのスイス代表はは夫婦で、試合終了後にピーコックの放送では、五輪の音楽が流れる中、6分ほど赤ちゃんと遊んでいる様子が映し出された」と写真入りで伝えた。

海外のファンからは「可愛すぎるよ」「ミラノ五輪の最初のスターだ」「ゴールデンタイムで特集されるべきだ」「実は彼らのコーチなんだよね」「カーリングベイビーだ」「泣けてくるよ」と、赤ちゃんにメロメロの様子のコメントが並んでいる。



（THE ANSWER編集部）