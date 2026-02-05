明日6日(金)は北海道で猛吹雪に警戒です。7日(土)から8日(日)は日本海側を中心に大雪となり、関東など太平洋側でも雪が降るでしょう。9日(月)にかけて真冬の寒さが戻るため、寒暖差で体調を崩さないようにしてください。

8日(日)は日本海側で大雪 11日(水・祝)は広く雨や雪

明日6日(金)は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進むため、北海道は日本海側やオホーツク海側を中心に猛吹雪となるでしょう。7日(土)から8日(日)は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込みます。日本海側を中心に大雪となるおそれがあり、関東など太平洋側でも雪が降るでしょう。交通機関の乱れや車の立ち往生に警戒し、積雪が多い地域ではなだれや屋根からの落雪にご注意ください。





その後、11日(水)建国記念の日は低気圧や前線が本州付近を通過するため、雪や雨の範囲が広がるでしょう。北海道や東北の日本海側では雪、関東から九州など太平洋側では雨の所が多くなりそうです。12日(木)も雲が多く、日本海側では雪や雨が降りやすいでしょう。日ごとの気温差が大きく、7日(土)から9日(月)は全国的に真冬の寒さになりそうです。8日(日)は今シーズン一番の寒さになる所もあり、東京都心は0℃と凍てつく寒さでしょう。10日(火)以降は平年並みか高い所が多く、朝晩の冷え込みも緩みそうです。

13日(金)からは春先の暖かさ 雪どけによる災害に注意

13日(金)以降は、太平洋側では晴れる日が多いですが、15日(日)から16日(月)は西から雨の範囲が広がるでしょう。記録的な少雨を解消するほどの雨にはならないものの、空気の乾燥は和らぎそうです。気温は平年より高い日が多いでしょう。関東から九州では最高気温が15℃前後まで上がる日もあり、春先の暖かさとなりそうです。



一方、日本海側では雪や雨の降る日が多いでしょう。日中の気温は、新潟で10℃を超える日もあり、札幌もプラスの日が増えそうです。気温が上がることで、雪崩や屋根からの落雪などが起こりやすくなります。除雪作業は安全を確保して行ってください。