『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、知事に感謝「よい食い逃げでした」 ネット爆笑「パワーワード」「言い方絶妙」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第89回）が5日に放送され、とある疑惑を向けられた江藤知事（佐野史郎）に錦織（吉沢亮）が感謝する姿が描かれると、ネット上には「朝からコーヒー吹いた」「今日イチのパワーワード（笑）」「言い方絶妙」といった声が集まった。
【写真】知事宅が大騒ぎに
ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで本当に終わったのか、若干の気味の悪さを感じるトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）。するとそこに、牛乳配達の仕事から帰ってきた司之介（岡部たかし）が江藤の屋敷が大変な騒ぎになっていると告げる。
司之介の話が心配になり錦織は江藤の屋敷へ駆けつける。江藤によると、飲食店に同行した職員に金を渡し支払いをさせようとしたものの、その職員が支払いを忘れてしまったことが、松江新報の梶谷（岩崎う大）によって“知事が食い逃げ”と報じられたのだった。
記事を鵜呑みにしてやってきた人々が屋敷の前で「食い逃げ知事〜！」と騒ぐ中、江藤は「誤報だけん誤報！」と憤る。この事態を目の当たりにした錦織は「大変なことになりましたね…」を気遣いつつ、世間の関心がトキとヘブンから江藤に移ったことに安堵したようで「何と言いますか…ありがとうございます」と頭を下げる。
江藤が思わず「何に感謝しちゅうかね？」と反応すると、錦織は続けて「いやその…潮目が変わったと言いますか、何と言いますか…さすがは江藤知事！ よい食い逃げでした」と告げるのだった。
“よい食い逃げ”という不思議なワードを真剣な表情で伝える錦織の姿が描かれると、ネット上には「ありがとう！ 食い逃げ知事！（笑）」「錦織さん、それは言っちゃいかんだろ（笑）」「朝からコーヒー吹いたわ」「今日イチのパワーワード（笑）」「言い方絶妙なのよな。上手いw」などの反響が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
