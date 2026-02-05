昨年６月に再婚を発表したタレント・小林礼奈が、第２子の退院を明かした。

小林は昨年１２月に出産。ブログで「２月１２日予定日でしたが未熟児として生まれたので１２月２３日生まれになりました。女の子でした！！！体重は１４００グラムです」（原文ママ）と報告していた。

５日までに「退院して、帰宅しました！！」と題して記事をアップし、「無事、退院して帰宅しました いやあ、慌（あわただ）しすぎて全く携帯触る余裕もなかった、そして眠すぎて頭痛いです」（原文ママ）と病院にいた次女を自宅に迎え入れたことを報告。

「えれちゃんの習い事がすぐにあるのでその間にご飯作らなきゃ！ ２人子供がいる人ってすごかったんだな…もう尊敬 尚人くんがフリーランスの人でほんとに良かったな、それだけは救いだ」と早速２人育児に奮闘する様子をつづり、「やはり一番恐れていた娘の赤ちゃん返りが、、、すごすぎる 実は赤ちゃん育児よりも一番の壁でした、、、。娘のメンタルケアと赤ちゃん育児がこれから待ってるのか、、、生活が一変したな！でもわかるよ、私も一番下の弟ができたときはひどくヤキモチやいてたからね 上の子のメンタルケアみなさんどうしてますか？」と新たな問題も浮上。

インスタグラムのストーリーズには「２時間置きに起きる次女」と赤ちゃんを抱いたショットもアップしていた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。昨年６月に「３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もない」という８歳年下男性との再婚を電撃発表。同８月に「現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告。同１２月２３日に「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました」と明かし、その後に帝王切開で出産した。