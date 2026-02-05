全国で相次いだ指示役“ルフィ”らによる一連の強盗事件をめぐる裁判で、フィリピンから闇バイトの実行役に犯行を指示したとして、強盗致死などの罪に問われた藤田聖也被告（41）に対し、検察側は無期懲役を求刑しました。

藤田被告は、2023年に東京・狛江市の住宅で住人の90歳の女性がバールで殴られ死亡した強盗致死事件など7つの事件で実行役に犯行を指示した罪のほか、特殊詐欺に関与した罪に問われています。

藤田被告は、フィリピンを拠点に強盗事件を主導したとみられる犯行グループの指示役の1人とされています。

これまでの裁判で、藤田被告は特殊詐欺事件については起訴内容を認めた一方、強盗事件では「凶器を使って脅したり暴行をすることは指示していない」などと述べ、一部を否認。弁護側は、犯行を手助けした「ほう助犯にとどまる」として争う姿勢を示しました。

被告人質問で藤田被告は、強盗に加担した理由について、犯行グループのリーダー格の渡辺優樹被告や今村磨人被告に頼まれたと説明。「フィリピンのビクタン収容所という逃げられない環境で、自分の命を守るために断れなかった」と話しました。

狛江市の事件では「実行役に電話で指示する役割だった」と述べた一方、「金庫をこじ開けるためにバールが必要となっていたが、暴行に使うという話は一切でていない。そもそも大けがさせたり暴行する目的で行っていない。現場で何が起こっているかも把握していなかった」と主張しました。

判決は16日に言い渡される予定です。