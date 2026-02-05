小川菜摘、ボリューム満点の手作り恵方巻を披露「手作り凄いなぁ」「美味しそう」「すごく尊敬」 夫は浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功（62）の妻でタレントの小川菜摘（63）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。ボリューム満点の手作り恵方巻を披露した。
【写真】「手作りなんて素敵ですね」小川菜摘のボリューム満点手作り恵方巻
小川は「今年も、家内安全無病息災を願って恵方巻き作りました」と報告。「恵方の南南東を向いて無言で一本丸かじり もーー、お腹いーーーっぱい」と、充実感たっぷりに振り返った。
さらに、節分恒例の豆まきについても言及。自身の年齢“63”に合わせ「豆は歳の数だけなんか食べられないので、笑」と、食べるのは断念したことを告白。「63の数字を足して9個食べました、笑笑」と、1桁ずつ足し算にするという、大人ならではの“名案”で福を取り込んだ様子をユーモアたっぷりにつづっている。
コメント欄には「手作り凄いなぁ」「美味しそう」「素晴らしいです」「忙しいのに、ちゃんと作るのね。すごく尊敬」「手作りなんて素敵ですね〜」「63の数字にビックリです」などの声が多数寄せられている。
