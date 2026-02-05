FRUITS ZIPPER櫻井優衣（25）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025授賞式＆Beauty of the year 2026発表会」に登壇した。

累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Naile Beauty（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」で、ネイル部門に輝いた。

「シンプルだけど指先まですごく輝くネイル」を光らせ、黒とグレーのシックな装いで登場した。「本当に光栄に思います。私はネイルの資格を取ったり、アルバイトはネイル可能なところを選んだりしていたので、私のネイル愛が届いたのかなとうれしく思います」と笑顔を見せた。

日常では「シンプルなネイルが好き」としつつ「色や形で印象が変わるのが面白いなと思って、楽しんでいます」と話した。

豊富なネイル知識を生かし「小さめのストーンをランダムにつけるのが流行っているのかなって思います」とトレンドを解説。年を象徴する人物に選出された2026年の抱負を「今年もいろんなネイルを楽しみたいですし、ソロでもメジャーデビューさせていただいたので、健康第一で、たくさんのお仕事を精いっぱい頑張って駆け抜けていける1年にできたら」と意気込んだ。

また、櫻井のソロ第2弾シングル「ぜんぶ可愛いのせい」が、次世代スター美容師を発掘するオーディション番組、ABEMA「恋髪オーディション」のテーマソングに決定したことが発表された。