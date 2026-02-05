安藤優子、60代の“ネイビー”コーデ披露に反響「綺麗な色のストール！」「タイトなスカートの白がまたまた粋です」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が3日、自身のインスタグラムを更新。ネイビーを基調にした私服のコーディネートを披露し、フォロワーから反響を呼んでいる。
【写真】「綺麗な色のストール！」「タイトなスカートの白がまたまた粋です」安藤優子の“ネイビー”コーデ
投稿では「本日も所用にて出かけます！」と書き出し、「ネイビーコーデにしました」とこの日の装いを紹介。ネイビーのざっくりとしたクルーネックセーターに、ジャージ素材のIラインマキシスカートを合わせたスタイルで、上からはネイビーのダブルフェイスカシミアコートを羽織っている。
防寒対策としては「カシミアのブルーチェックストール」をセレクトしたことも明かし、「では行ってきまーす！」と軽やかに締めくくった。
この投稿にフォロワーからは「綺麗な色のストール！ネイビーに映えそうですね」「タイトなスカートの白がまたまた粋です」「ネイビーお似合いです！」「格好良い」「おしゃれな着こなし 参考にしたいです」など、コーディネートを称賛するコメントが多数寄せられている。
