　キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が3日、自身のインスタグラムを更新。ネイビーを基調にした私服のコーディネートを披露し、フォロワーから反響を呼んでいる。

　投稿では「本日も所用にて出かけます！」と書き出し、「ネイビーコーデにしました」とこの日の装いを紹介。ネイビーのざっくりとしたクルーネックセーターに、ジャージ素材のIラインマキシスカートを合わせたスタイルで、上からはネイビーのダブルフェイスカシミアコートを羽織っている。

　防寒対策としては「カシミアのブルーチェックストール」をセレクトしたことも明かし、「では行ってきまーす！」と軽やかに締めくくった。

　この投稿にフォロワーからは「綺麗な色のストール！ネイビーに映えそうですね」「タイトなスカートの白がまたまた粋です」「ネイビーお似合いです！」「格好良い」「おしゃれな着こなし 参考にしたいです」など、コーディネートを称賛するコメントが多数寄せられている。