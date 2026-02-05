女優桜井日奈子（28）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025授賞式＆Beauty of the year 2026発表会」に登壇した。

累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Naile Beauty（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」で、ヘア部門に輝いた。

真っ赤なドレスに身を包み「このようなすてきな賞をいただけて本当にうれしく思っております。事務所に所属してから、表彰を受けるのが初めてで、とてもうれしいです」と喜んだ。

ヘアスタイルはロングがおなじみ。「メディアの前に立つ時はサラサラのロングが私っぽいかなと思っています」とこだわりを話した。「役によっては髪形や色を変える」としつつも、「切りたいって言っても、ロングの方が似合うからと止められて10年ほどたっていました。今回受賞できたので、ストップをかけてくれた事務所に感謝です」と笑顔を見せた。

今後の活動へ向けて「こういったすてきな賞をいただけたからにはこれからも美を追究したいですし、良い意味で殻を破れるような役をいただけていますので、そういう姿をお届けしたい。俳優業でも皆さまにサプライズできたらと思います」と意気込みを語った。