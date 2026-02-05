モデル・タレントの谷まりあ（30）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025授賞式＆Beauty of the year 2026発表会」に登壇した。

累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Naile Beauty（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」で、アイ部門に輝いた。

ボディーラインが際立つ金色のドレスで登場し「とても光栄です。普段、マスクをしていても、目元で気づいてもらえることが多くて、目がチャームポイントなのかなと思って芸能活動をしていたので、このような賞をいただけてうれしく思います」と喜びを語った。

この日は「目を強調させたいメーク」で登場。「目元は抜け感を出しつつ、アイラインを強めに、目を際立たせるメークにしました」と自信を見せた。

「人と話す時に目を見るので、目から人のオーラが出る」といい、「普段どんな気持ちで過ごしているか、睡眠が取れているか、目元が疲れないように意識しています。アイクリームを塗るとか、ケアしています」と意識の高さをうかがわせた。

今後の活動へ向けて「心から1年を楽しく過ごせるように、内側から、目からキラキラした1年にできるように」と力を込めた。