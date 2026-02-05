X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない食べ物に例えられてしまったわんこの姿。その一部始終は記事執筆時点で940万4000回を超えて表示されており、「あまりにも的確で秀逸」「ユーモアがｗｗ」「最高に好きですwww」などのコメントの他、14万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬の写真をSNSにアップ

Xアカウント「@kutsu_shigatanu」の投稿主さんは、愛犬『くつした』ちゃんの毎日を紹介しています。くつしたちゃんは、ちょっぴり珍しい白黒のポメラニアン。足元の白い差し色が靴下のように見える、個性的な風貌の持ち主です。

そんなくつしたちゃんの写真をSNSに投稿したところ、韓国人の方が引用してくれたといいます。そこには、くつしたちゃんの風貌を表現するコメントが。なんと、韓国料理の「キンパ」にそっくりだという内容が書かれていたのです…！

的確な『表現』に大爆笑♪

キンパとは、日本の「海苔巻き」に似た料理。くつしたちゃんの模様の入り方を踏まえ、「海苔が破れたキンパ」と揶揄されたのでした。黒地に胸辺りだけ白毛な模様が、飛び出たご飯に見えたのかもしれません。

投稿主さんが「海苔が破れたキンパ」の画像をチェックすると、くつしたちゃんと瓜二つだと感じたそう。あまりに的確な表現に、思わず笑ってしまうほど…♪

ちなみに、くつしたちゃんは「信楽焼のたぬき」にも似ていると投稿主さん。また、話題となった引用では、「墨汁かかったトッポギ」「口の周りにジャジャン麺」などの表現も寄せられたそうです。

色々なものに例えられるくつしたちゃんですが、唯一無二の風貌を持っていることに変わりはありません！

この投稿には、「ご飯はみ出ちゃってるよ～！！」「食べちゃいたいくらいおいしそう」「なんて可愛い表現」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@kutsu_shigatanu」には、他にもくつしたちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

