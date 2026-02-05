新浜レオンが、1st EP『New Beginning』を4月15日にリリースする。

新浜の今年の目標は“唯一無二”。本EPのタイトル『New Beginning』は単に“新たな始まり”と意味するだけでなく、“自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”という自身の強い決意と、聴く人すべてに“新しい門出に心からのエールを！”というメッセージを込めて付けられている。

収録曲「LOVE しない？」は、こっちのけんとが書き下ろした1曲。「みんなを笑顔にしたい」という想いを大事に制作された同楽曲は、前作の「Fun! Fun! Fun!」に続き、聴くだけで元気が湧いてくるハッピーな楽曲になっている。2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場を機に、互いのレギュラーラジオ番組へゲスト出演し合うなど親交を深めてきた2人。2025年春にはYouTubeでコラボレーション動画を公開し、以前から抱いていた「いつか一緒に楽曲を制作したい」という2人の想いが実現した楽曲となった。

さらに、今月よりNHK『みんなのうた』へ初登場。書き下ろしによる新曲「言い訳ナイナー」が放送スタートしている。同楽曲は「“やらなきゃいけない”と分かっていながら、ついつい言い訳してしまう」といった、誰もが共感する“あるある”を歌い上げている。アニメは伊豆見香苗が手がけた作品となり、勉強したくない主人公の男の子が言い訳でピンチを乗り切ろうとする様子がユーモアたっぷりに描かれている。同楽曲は2月11日に先行配信されることも決定。他の収録楽曲は後日発表となる。

なお、新浜は5月より全国ツアーを開催。まもなくプレリク先行がスタートする。

＜こっちのけんと コメント＞

こっちのけんとです！「もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか」をテーマに書かせていただきました！令和に似合わない古き良き横文字が似合うのがレオンさんの強さなので、そこに全力を注ぎました！メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、レオンさんの絶品低音ビブラートが映えるような一曲になっております！「不器用だけど愛される」そんな楽曲になっていれば幸いです！

＜新浜レオン コメント＞

デビューから7年、常に新しい挑戦を大切に活動してきました！そのなかで今年は初のEP「New Beginning」をリリースすることになりました！「元気・希望・笑顔」をテーマに活動していますが、4月の“始まりの季節”にリリースが決まり、学生や社会人の皆さん、新生活を始める皆さんに“始まり”や“挑戦”を後押しできる存在でありたいという気持ちをこめて挑戦させていただきました。

今回の作品でこっちのけんとさんとご一緒できること、本当に嬉しく思っています！！『NHK紅白歌合戦』での初出場を機に、テレビやラジオ、YouTubeでのコラボを通じて親交を深めてきました。同い年で、グリーンがラッキーカラーなどの共通点も多く、話せば話すほど共感できることばかり…。特に根底にある真面目さと、人の縁を大切にする姿勢に大変共感しています。いつか楽曲を制作していただくことを願っていたので本当に嬉しいです！作っていただいた曲を初めて聴いたときは、あまりの“愛溢レオン”ぶりに感動！！！僕に寄り添って作ってくださったことに胸が熱くなりました。レコーディングでは、自分でも気づかなかった新浜レオンらしさを引き出してくれて、西城秀樹さんへのリスペクトを込めた歌い方など、自分を見つめ直すようなアドバイスをいただき、新たな自分に出会えた気がします。さらに、コーラスにはこっちのけんとさんご本人も参加してくださっています。レオン語まで真面目にハモリを入れてくれた時間は、僕にとってかけがえのない宝物です。この曲をコンサートで“盛り上がレオン”できる日を心から楽しみにしています！

そして、小さい頃から慣れ親しんできたNHK『みんなのうた』で自分の楽曲が放送されることは、夢のような出来事で大変感動しています！！！自分自身、この番組から沢山の元気や希望をいただいてきました。今回の「言い訳ナイナー」も、子どもから大人まで、誰もが「わかる！」と共感できることをテーマに制作しています。歌詞を読んだ瞬間、思わず懐かしさが込み上げました。自分自身、小学生の頃に言い訳はダメだとわかっていながら、つい口にしてしまったこともありましたが、そんな経験も今では大切な財産であり、あの日の記憶があるからこそ、今の歌手としての自分があると感じています。サビには一緒に踊れる振り付けもありますので、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう。たくさん見て、聴いて、踊っておくレオン！

（文＝リアルサウンド編集部）