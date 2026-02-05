お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が4日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。独立当時の苦労を明かした。

さらばは13年に松竹芸能から独立。マネジャーとともに個人事務所「株式会社ザ・森東」を立ち上げた。

森田は一匹狼でも芸能界を生き残る方法として「弱者ムーブをしろ」と力説。独立した当初は「やっぱり大きい松竹芸能を出たことにより、横並びの会社が気使うわけですよ」との状況だったと言い、「だからもうライブですら呼んでくれなかったし。SNSも俺らと一緒に写った写真を上げるなとか、そういうことも言われていた事務所もあるぐらい」とぶっちゃけた。

研究員のアヒルのナガノは「そこまで重いこと聞きたくなかったなあ」と話し、森田も「いや、俺きょう別にここまでしゃべる気なかった」と苦笑。

ナガノは「僕だって当時知ってますもん。味方いない時期の」と続け、東ブクロに13年と21年に女性スキャンダルが発覚した当時について「周りの芸人がさらばとあまり絡まないみたいな。そういう状況で。だから今の状態になったのが信じられないですよ、僕からしたら」と証言した。