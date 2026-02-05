日本製鉄、VTuber「緑仙」さんによる製鉄所見学動画を公開 - 鉄道用車輪や車軸ってどのように作られてるの?
日本製鉄はこのほど、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」所属の緑仙(りゅうしぇん)さんとのコラボ動画を制作。東京FMのYouTube公式チャンネル(@tokyofm)で公開している。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜」
本動画は、にじさんじ所属のVTuber緑仙さんによる製鉄所見学動画。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜＜前編＞」
動画では、緑仙さんが、日本で最初の民間鋳鋼工場であり、国内シェア100%である鉄道用車輪・車軸を製造している「関西製鉄所大阪地区(大阪)」を訪れ、「どのように鉄道用車輪や車軸が作られているのか?」という視点から、鉄道の車輪・車軸が集結したオールスターや日本製鉄ならではの商品などなど…日本中の産業、交通を支えている製鉄所を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学ぶ様子が収められている。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜＜後編＞」
なお、前編・後編の2本立てとなっており、東京FMのYouTube公式チャンネル(@tokyofm)にて公開されており、後編では、溶けた鉄を運ぶ特殊な貨車「トーピードカー」に乗ったり、「転炉」や「熱延工場」など鉄作りの工程を見学する内容となっている。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜」
本動画は、にじさんじ所属のVTuber緑仙さんによる製鉄所見学動画。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜＜前編＞」
動画では、緑仙さんが、日本で最初の民間鋳鋼工場であり、国内シェア100%である鉄道用車輪・車軸を製造している「関西製鉄所大阪地区(大阪)」を訪れ、「どのように鉄道用車輪や車軸が作られているのか?」という視点から、鉄道の車輪・車軸が集結したオールスターや日本製鉄ならではの商品などなど…日本中の産業、交通を支えている製鉄所を見て回って、楽しく鉄を作る工程を学ぶ様子が収められている。
YouTube「『緑仙の社会科見学』日本製鉄にお邪魔します!〜大阪編〜＜後編＞」
なお、前編・後編の2本立てとなっており、東京FMのYouTube公式チャンネル(@tokyofm)にて公開されており、後編では、溶けた鉄を運ぶ特殊な貨車「トーピードカー」に乗ったり、「転炉」や「熱延工場」など鉄作りの工程を見学する内容となっている。