国際政治学者・三浦瑠麗氏（45）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の肩書きについて本音をもらした。

この日は「長いお付き合い」だという脳科学者・茂木健一郎氏とともに出演。国際政治学者として一時期はテレビにも頻出していた三浦氏だが、最近ではテレビで見かけることはない。

三浦氏は「私、コンサルでもあるんですよ」と現在の仕事について言及。茂木氏が「どういうこと？」とたずねると、三浦氏は「今は海外のある環境系の財団のコンサルをしていて、それが凄い忙しいのね。韓国の研究の補助というか、韓国の研究チームのサポートもしているし、スーパーバイズする立場なんだよね」と明かした。

その上で「私がそういう仕事をしているっていうことを“どうやって？”みたいなの（人）がいるわけ。“どうやってそんな仕事を取ってこれたの？”みたいな」と三浦氏。「グローバルには私なんか全く知られてないわけじゃない？海外に向けて全く有名でもない人間が、言葉を変えれば、“あなた、有名で顔がいいだけでしょ”って言っているわけよ。“しゃべる言葉が分かりやすいだけでしょ”って思っているからびっくりしちゃうんだよね」と持論を展開した。

これに、茂木氏は「国際的なコンサルティングやっているってのは出ちゃうでしょ、そのうち。どうするの？」と聞くと、三浦氏は「いや全然隠しているって話ではないんだけど。ただ全てのものがテレビや新聞を通じて発表されるっていうのは違うんだよね」とさらり。

さらに、「国際政治学者」とされることにも「私ね、ずっと「山猫総研代表」って言ってきたの。「山猫総研代表」というのが正式なタイトルだから」と自身が代表を務める独立シンクタンク「山猫総合研究所」について言及。「要は名も知られていないシンクタンクより私の名前の方が大きいから、そこにちょっと箔をつけたがるんだよね。そんなこと言ったら、東京国際大の特別招聘教授だしさ。だから別に教授でも一応ある」と意外な肩書きも明かした。

これには「長いお付き合い」だという茂木氏も「そうなの？知らなかった」と驚き。「三浦瑠麗教授と言ってもいいわけだ」と続けると、三浦氏は「いや別に言わないで。言わないでほしいけど、でもそういう社外取締役だったり、いくつかのタイトルがある中で、“国際政治学者”っていうのを使いたがるのはエクスキューズでしょ？大学が偉いとされていた時代の残り香というか、“そういうお偉い方にお話を伺ってるんですよ、これは”みたいなエクスキューズだと思うね」と見解を示した。