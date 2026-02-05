【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は４日、レアアース（希土類）などの重要鉱物の安定供給に向けて、日本や欧州連合（ＥＵ）など５５か国・地域が参加する初の閣僚級会合をワシントンで開いた。

バンス副大統領は演説で、中国に依存せず、重要鉱物の最低価格を設定した「貿易圏」を作り、安定した供給網を構築することを呼びかけた。

レアアースの採掘量で圧倒的な世界シェア（占有率）を誇る中国は、政府補助金により、安価な重要鉱物を大量供給しているとされる。バンス氏は、中国を念頭に「市場にあふれると価格が暴落し、投資家は撤退し、（各国の採掘）開発計画は頓挫する」と指摘した。その上で、適正な市場価値を考慮した最低価格で取引する「貿易圏」があれば、安定した投資環境が整備され、「自由で公平な競争を維持し、各国の鉱山業者、精製業者、投資家はすべて上向きとなる」とアピールした。

「貿易圏」の具体的な制度設計は今後、米通商代表部（ＵＳＴＲ）が各国と協議して固めるという。この日の会合では、ＵＳＴＲのグリア代表が出席した国々に制度の概要を説明した模様だ。ＵＳＴＲは４日、日米欧が共同で行動計画を策定すると発表した。

中国産のレアアースを巡っては、日本も高市首相の台湾有事を巡る発言を背景に対日輸出規制が強化された。堀井巌外務副大臣はこの日の会合で、「地政学的リスクが高まる中、我々は代替供給源の確保と、より強靱（きょうじん）で信頼性と安全性がある世界的な供給網を構築するため、努力を倍加する」と語った。