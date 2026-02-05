４日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻で俳優の芝田瑠子が登場。結婚を報告した家族の反応を明かした。

芝田はニコラスの「５番目の妻」だといい、年の差は実に３１歳差。「私が２６の時に結婚して、彼が５７歳でしたから」と説明。日本での映画の撮影の時に知り合い、５、６回目のデートで「アメリカで１回生活してみましょう」とプロポーズを受けたという。

気になるのは芝田側の家族の反応。芝田は「まだ実は、親と会ったことがない。彼を会わせたことがなくて」と親とニコラスは会ったことがないという。「電話で『今度結婚するわ』『誰と？』『ニコラス・ケイジ』って」と報告の様子を明かすと、上田晋也も「ギャグだから」と爆笑。ファーストサマーウイカも「今もまだ信じてないかもしれない」というと、芝田は「そうかもしれないですね」と笑っていた。

またニコラスの日常として「朝からステーキとか食べてます。私は無理です」といい、芝田が好きな日本のミュージシャンについても「お父ちゃんも知ろうとしてくれる」とコメント。一度友人がムーディー勝山の「受け流す〜」のネタをやっていたとこと「横で口ずさんでいた」といい、上田を爆笑させていた。