最大割引6,000円！秋田県での体験・アクティビティがお得になる「秋田冬アソビ割」
秋田県は12月1日から、県内の体験やアクティビティが最大50%OFFになる「秋田冬アソビ割」を開催している。期間は2026年2月28日まで。
秋田冬アソビ割バナー
「秋田冬アソビ割」の割引率は、平日に50%(最大割引：5,000円)、休日に25%(最大割引：6,000円)。スキー場や観光施設がお得に利用できる。
たざわ湖スキー場では、リフト1日券とレンタルのセット、あきた芸術村では伝統行事を体感できるステージ「This is Akita」などが対象商品として用意されている。
予算の上限に達した場合は、当該期間にかかわらず販売を終了する。
秋田冬アソビ割バナー
「秋田冬アソビ割」の割引率は、平日に50%(最大割引：5,000円)、休日に25%(最大割引：6,000円)。スキー場や観光施設がお得に利用できる。
たざわ湖スキー場では、リフト1日券とレンタルのセット、あきた芸術村では伝統行事を体感できるステージ「This is Akita」などが対象商品として用意されている。
予算の上限に達した場合は、当該期間にかかわらず販売を終了する。