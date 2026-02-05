「8ビットコンパクトV3」Amazon限定「HDMIコンバーター」付きセット

Amazonにて、コロンバスサークルのFC用互換機「8ビットコンパクトV3」Amazon限定「HDMIコンバーター」付きセットが特別価格で販売されている。セール価格は参考価格の約6%オフとなる5,083円。

「8ビットコンパクト V3」は、ゲーム機「ファミコン」のカセットが楽しめるお手頃価格のFC用互換機。本体・コントローラー2個、AV端子ケーブル、ACアダプタがセットになったオールインパックで、ゲームカセットがあればすぐに楽しめる。

セット商品の「HDMIコンバーター(CC-MLHDC-BK)」を合わせて使うとHDMI端子のあるテレビやモニターに出力してゲームを楽しむことができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「8ビットコンパクト V3」使用イメージ