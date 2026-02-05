堀未央奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/05】元乃木坂46の堀未央奈が2月3日、自身のInstagramを更新。ショート丈ボトムスを合わせた姿を公開し、話題となっている。

【写真】29歳元乃木坂46「お人形さんみたい」ほっそり美脚輝く姿

◆堀未央奈、ショート丈ボトムスから美脚披露


堀はろうそくやソファーなどの絵文字を添えて、写真を投稿。グレーのオーバーサイズカーディガンに黒のショート丈ボトムス、黒いハイソックスを合わせた装いで、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露している。

◆堀未央奈の投稿に反響


この投稿に「スタイル憧れ」「お人形さんみたい」「天使発見」「可愛すぎる」「真似したい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

