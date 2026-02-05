夜のひと笑い・こう、復縁した恋人とUSJデート「お似合いの2人」「ハリポタコーデ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月3日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのデートの様子を公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「可愛い彼女」復縁恋人との密着デートショット
ピンちゃんは「ハリポタユニバデート こうポッターまんまるでカワイイ 結構前に行ったきり行けてないから暖かくなったらまた行きたいな〜」とこうとユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の2ショットを公開。2人でハリー・ポッターのコスチュームを身につけ、頭を寄せ合った2ショットや、「ゆにば行ったよ」と記された2人でのプリクラなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「お似合いの2人」「楽しそう」「ハリポタコーデ似合ってる」「可愛い彼女」「可愛すぎるカップル」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】登録者数180万人超YouTuber「可愛い彼女」復縁恋人との密着デートショット
◆こうの恋人・ピンちゃん、USJデート公開
ピンちゃんは「ハリポタユニバデート こうポッターまんまるでカワイイ 結構前に行ったきり行けてないから暖かくなったらまた行きたいな〜」とこうとユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際の2ショットを公開。2人でハリー・ポッターのコスチュームを身につけ、頭を寄せ合った2ショットや、「ゆにば行ったよ」と記された2人でのプリクラなどを披露している。
◆こう＆ピンちゃんのUSJショットに反響
この投稿に、ファンからは「お似合いの2人」「楽しそう」「ハリポタコーデ似合ってる」「可愛い彼女」「可愛すぎるカップル」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】