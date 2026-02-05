美人YouTuber、妹顔出しの節分2ショット公開「そっくり」「最強の姉妹」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】YouTuber・さくらが2月3日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。
【写真】20歳人気YouTuber「目元がそっくり」美人妹を顔出し
さくらは「節分の日 パパ宮崎だから鬼役が居ないじゃん。アイタイよ」とコメント。鬼の角などを落書き風に付け足し、恵方巻を手にした実の妹・しずくとの2ショットや、節分の豆の入った器を持ち「21こたべた」と記された自身の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「最強の姉妹」「目元がそっくり」「2人とも可愛すぎる」「仲良し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
