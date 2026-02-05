スタダ男性アイドルメンバー、AKB48の“ガチファン”だった 推しに呼ばれていたあだ名告白「握手会行きすぎて」
【モデルプレス＝2026/02/05】10人組ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの小川史記（FUMINORI）が5日、TBS系情報バラエティ「よるのブランチ」（毎週水曜よる11時56分〜）に出演。AKB48のファンだった過去を明かした。
【写真】31歳人気男性アイドルが当時追いかけていたAKBメン
この日、同番組ではAKB48の結成20周年を記念して「AKB48総ざらいクイズ」が行われた。同グループとの交流を聞かれた小川は「僕は中学生のときゴリゴリAKB48追っかけていました」と告白。当時推していたメンバーは梅田彩佳だと明かし、「おまめって呼ばれてました。握手会行きすぎて」「劇場も1回当たって行ってます」と振り返ると、共演者は驚きの声を上げていた。
また「おまめ」と呼ばれていた理由について「顔が小さいからみたいな。当時『あだ名つけてください』って言って」と、握手会でつけられたあだ名であることを話した。続けて「梅ちゃん（梅田の愛称）のブログを15年以上めっちゃ遡ったら、僕一緒に写真写ってます」と口に。同番組では、梅田の後ろでほかのファンとともにピースをする小川の姿が公開された。さらに、ともに同番組に出演していた元AKB48の柏木由紀について「全国握手会のときは、僕は握手させてもらってました」と笑顔。「本当に結構感動してます」と噛み締めるように語ると、柏木は「おまめと握手してたんだ！」と目を見開いていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆小川史記、AKB48の“ガチファン”だった
◆小川史記、柏木由紀とも握手していた
