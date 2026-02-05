1960〜70年代を席巻…韓国の“元祖イケメン俳優”、2周忌　韓国映画発展の功績で国家勲章も受章

大御所俳優ナムグン・ウォン（本名ホン・ギョンイル）さんがこの世を去ってから、2年が過ぎた。

ナムグン・ウォンさんは2024年2月5日、ソウル峨山（アサン）病院にて老衰のため死去した。享年90歳。

1960〜70年代を席巻した彼は、シン・ソンイルさんとともに韓国を代表するイケメン俳優として絶大な人気を集めた。180cmを超える長身と彫りの深い西洋的なルックスは当時、唯一無二の存在感を放ち、その気品あふれるイメージから「韓国のグレゴリー・ペック」という愛称で親しまれた。

1959年の映画『その夜が再び来れば』（原題）でスクリーンデビューを果たした故人は、その後『燕山君』『赤いマフラー』『暗殺者』『殺人蝶を追う女』（原題）など、数多の名作に出演。韓国映画の黄金期を牽引する大黒柱として活躍し続けた。

（写真提供＝OSEN）ナムグン・ウォンさん

長年スクリーン一筋だった彼だが、2011年にはSBSドラマ『女の香り』で初めてテレビドラマに挑戦するなど、晩年まで新たな表現を模索し続けた。2016年には、長年にわたる韓国映画発展への多大なる功績が認められ、「大韓民国銀冠文化勲章」を受章している。

一方、父の旅立ちに際し、息子で元国会議員のホン・ジョンウク氏は「生きていたすべての瞬間、父の息子であることを誇りに思い、幸せだった。哀悼してくださったすべての方々に感謝する」とコメント。父の生前の映像を公開し、多くの人々の心に深い余韻を残した。

（記事提供＝OSEN）