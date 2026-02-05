高山一実、美脚全開の撮影裏側にファン二度見「大人の雰囲気」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/02/05】乃木坂46の高山一実が2月3日、自身のInstagramを更新。撮影時の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂人気メンバー「大人の雰囲気」美太もも全開な姿
高山は「笑い方…」とつづり撮影の様子を動画で投稿。クールなポーズを決めて撮影する合間に、ふとした笑顔を見せている。黒のショート丈ボトムスからはスラリと伸びた美しい脚が際立つショットとなっている。
この投稿に「可愛すぎる」「笑顔に癒やされる」「大人の雰囲気」「思わず二度見」「相変わらず脚が綺麗」「格好良いからの可愛いの破壊力すごい」「一瞬誰かわからなかった」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
