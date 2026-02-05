【1週間限定】松屋、肉が最大50％増量　カルビ焼肉・プルコギ・キムカルが対象

牛丼チェーン「松屋」は、2月10日10時から2月17日9時59分までの1週間限定で、「カルビ焼肉増量フェア」を開催する。

対象となるのは、「カルビ焼肉定食」「プルコギ定食」「キムカル丼」の3商品。フェア期間中は、それぞれ通常よりも肉量を1.3倍〜1.5倍に増やして提供する。

今回のフェアは、2026年に創業60周年を迎える松屋フーズによる周年記念企画の第3弾。使用する牛カルビ肉は品質にこだわり、牛肉のグレードを上位2ランクに厳選している。

松屋『カルビ焼肉増量フェア』対象メニュー「キムカル丼」「プルコギ定食」「カルビ焼肉定食」など

店内飲食だけでなく、テイクアウトもフェアの対象となる。ただし、テイクアウトの場合はみそ汁が別料金となる。

〈対象メニュー（価格はすべて税込）〉

◆カルビ焼肉定食

通常サイズ：890円

ダブル：1,380円

※フェア期間中は肉を33％増量

◆カルビ焼肉ライスセット

通常サイズ：830円

※フェア期間中は肉を33％増量

◆カルビ焼肉生野菜セット

通常サイズ：850円

※フェア期間中は肉を33％増量

◆プルコギ定食

通常サイズ：890円

ダブル：1,380円

※フェア期間中は肉を50％増量

◆キムカル丼

小盛：660円

並盛：690円

大盛：910円

特盛：1,090円

※増量比率はサイズによって異なり、最大で肉50％増量

※定食のライスは、大盛・特盛ともに無料。

〈テイクアウト限定特典 豚汁が100円に〉

フェア期間中、「カルビ焼肉増量フェア」の対象メニューをテイクアウトで購入すると、「豚汁」を通常価格から140円引きの100円で追加できる。