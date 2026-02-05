ピザハット「MVP(みみがボリューミーなピザ)」が追加料金なしで選べる / チーズとソーセージを交互に巻いた“二刀流”生地【最大540円分お得】
ピザチェーン「ピザハット」は、みみ部分にチーズとソーセージを交互に巻いた生地「MVP(みみがボリューミーなピザ)」を、2月6日(金)から3月31日(火)までの54日間限定で再発売する。通常は追加料金が必要な特別生地だが、期間中は追加料金はかからず、Mサイズの場合は420円分、Lサイズの場合は540円分がお得になる。
また、「MVP」生地は、持ち帰りの「2枚目無料セット」、配達の「2枚目半額セット」でも選択できる。
「MVP(みみがボリューミーなピザ)」は、ピザのみみにモッツァレラチーズと本格ソーセージを交互に巻き込んだ、ボリューム感のある仕様が特徴。一枚でそれぞれの味わいを楽しめる“二刀流”生地として、自宅でのスポーツ観戦シーンなどを想定した商品となっている。今回は、「フレンズ4」と「ピザハット･ベスト4」の2種類で提供される。
販売期間:2026年2月6日(金)〜3月31日(火)
販売:全国のピザハット店舗(一部を除く)
内容:チーズとソーセージを交互に巻いた専用生地(M･Lサイズ限定)
価格:期間中は追加生地料金なし(Mサイズの場合は420円分、Lサイズの場合は540円分がお得）〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆MVP フレンズ4
(ピザハット･マルゲリータ/ペパロニクラシック/じゃがマヨコーン/クリームチーズベーコン)
価格:
Mサイズ 持ち帰り1,630円/配達2,330円
Lサイズ 持ち帰り2,350円/配達3,360円
◆MVP ピザハット･ベスト4
(特うまプルコギ/テリマヨチキン/ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット･マルゲリータ)
価格:
Mサイズ お持ち帰り2,230円/配達3,190円
Lサイズ お持ち帰り3,150円/配達4,500円
※「MVP(みみがボリューミーなピザ)」は専用生地、サイズはM･L限定。
※みみのチーズとソーセージの配置は選択不可。
