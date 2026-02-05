「ARMORED CORE VI」より「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」がV.I.O.S.シリーズでプラモデル化長距離ショットガン「SG-027 ZIMMERMAN」が付属
コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」をコトブキヤショップ限定商品として6月に発売する。価格は17,050円。
本商品はゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」から「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 」を近接突撃型としてV.I.O.S. （ヴァリアブル.インフィニティ.オーバード.スケール.）シリーズで立体化したもの。右手に長距離ショットガンの「SG-027 ZIMMERMAN」を装備し、NACHTREIHERフレームをベース機体として、腕部には射撃・近接の両面に優れた「VP-46D」が採用されている。
フロム・ソフトウェア監修の元、通常のラインナップとは異なる企業標準機をイメージしたカラーリングとなっている。ショットガンのフォアエンドはスライドで可動し、ポンプアクションの再現が可能。レーザースライサーは差し替えにより「待機状態」と新規造形部品である「チャージ状態」への切り替えることができる。
さらに、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「追加武装パーツ」が付いてくる。
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
※画像は試作品のものです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。発光はCGによるイメージです。