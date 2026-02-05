平野ノラ、大沢あかねの美人化に「ベッケンバウアーもおったまげ〜」
お笑いタレントの平野ノラが４日までにオフィシャルブログを更新。タレントの大沢あかねとの２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
２日、「大沢あかねちゃんと美容対談」と題してブログを更新すると「ベッケンバウアーもおったまげ〜！な あかねたんの美人化に瞬き禁止！」「マブすぎてメンゴ！」 とノラ節全開で大沢の変化と美しさを絶賛するとともに、淡いピンクのシフォン素材のトップスに身を包み、柔らかなメイクでカメラを見つめる平野と生成りカラーのトップス姿の大沢が肩を寄せ合う２ショット写真を複数枚披露。
続けて「全てはYouTubeと、あかねたんの美容本『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』に隠されている！！」と紹介し、自身についても「私にも伸びしろーーーー！！！」と前向きな意欲をのぞかせた。
今回の対談は、ファッション誌『SPRiNG』公式YouTubeチャンネルで公開されており、平野は「YouTubeにて美容対談してます ぜひ」と視聴を呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「え！？姉妹！？」「二人ともマブイー」「これぞ、ザ・透明感女子」「やはり美しい」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
２日、「大沢あかねちゃんと美容対談」と題してブログを更新すると「ベッケンバウアーもおったまげ〜！な あかねたんの美人化に瞬き禁止！」「マブすぎてメンゴ！」 とノラ節全開で大沢の変化と美しさを絶賛するとともに、淡いピンクのシフォン素材のトップスに身を包み、柔らかなメイクでカメラを見つめる平野と生成りカラーのトップス姿の大沢が肩を寄せ合う２ショット写真を複数枚披露。
今回の対談は、ファッション誌『SPRiNG』公式YouTubeチャンネルで公開されており、平野は「YouTubeにて美容対談してます ぜひ」と視聴を呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「え！？姉妹！？」「二人ともマブイー」「これぞ、ザ・透明感女子」「やはり美しい」などの声が寄せられている。