２１日、輸入されたマレーシア産ドリアンを検査する鄭州空港税関の職員。（鄭州＝新華社配信／胡雲鶴）

【新華社鄭州2月5日】中国河南省鄭州市の新鄭国際空港にこのほど、マレーシア産果物を乗せた貨物専用機が到着した。積み荷はドリアンやマンゴスチン、ココナッツなどで、春節（旧正月、今年は2月17日）シーズンを迎えた人々の買い物かごに東南アジアの彩りを添える。

「同様の貨物便は毎週運航されており、ここ数日はピークを迎えている」。鄭州空港税関管理監督科の張大雷（ちょう・だいらい）氏によると、同税関は年越し用輸入生鮮品の優先レーンを設け、通関後は2時間以内に中国各地に送られる。

新鄭国際空港は中国中部の重要な航空拠点であり、春節に向けたマレーシア産果物が最初に到着する空港でもある。円滑で効率的な通関環境に加え、鄭州−クアラルンプール間の「空のシルクロード」が急速に整備されたことにより、ドリアンを中心にした果物の「収穫から食卓」への時間が大幅に短縮された。

中国税関総署は24年6月、マレーシア産生ドリアンの輸入解禁を発表。同年8月に鄭州−クアラルンプール間で直行貨物路線が就航し、マレーシア産ドリアンが初めて鄭州経由で中国に輸入された。鮮度維持のため、ドリアンは鄭州到着後、国内便に積み替えられ、多くの都市へ輸送される。

当初は週1便だった鄭州−クアラルンプール間の貨物便も今では1日1便となり、累計貨物輸送量は1万トンを超えた。果物はクアラルンプールから最短5時間で鄭州に到着し、その後の仕分けを経て、収穫からわずか36時間、最短24時間で中国の消費者に届く。北京でも、前日夜に収穫された果物が翌日には人々の食卓に上るようになった。

マレーシア産果物は、新鄭国際空港に集積される舶来年越し品を象徴する一例となっている。かつては海外でしか味わえなかったノルウェー産サーモンやインドネシア産マンゴスチンなども「いつでも手に入る」ものとなった。鄭州航空通関地は中国中部地域と世界をつなぐ「生鮮品の玄関口」となり、国際貨物ネットワークは今も拡大し続けている。

統計によると、2025年に同空港から輸入された生鮮貨物は2万トンを超え、前年比2.8倍近くとなった。世界30以上の国・地域に広がる輸送ネットワークは、スーパーの調達網のように機能し、輸入生鮮品は既に34品目にまで増えている。（記者/李文哲）