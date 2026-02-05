桑野信義、がん手術から5年経ち心境つづる「絶対に諦めずに闘ってきました」
タレント・ミュージシャンの桑野信義（68）が5日、自身のインスタグラムを更新。がん手術を振り返った。
【写真】「“音”返しを続けます」がん闘病振り返った桑野信義の投稿
投稿で「2026年2月５日(木) 直腸がんIIIｂの手術から5年が経ちました」と報告。「2度の転移を乗り越え本日5年後の『寛解』 あれから5年間生存できました」とつづった。
続けて「抗がん剤治療がキツくて途中でGive upしたけれど 絶対に諦めずに闘ってきました」「応援してくれた全ての皆さんに感謝 ありがとうございました」と伝え、「今日から気持ちを引き締めて音返しを続けます」「くわまん」と締めくくった。
桑野は、2020年9月にステージ3ｂの大腸がん罹患（りかん）が判明。2度の手術を受け、21年7月に大阪で行われた鈴木雅之のアーティストデビュー40周年記念のコンサートツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2020/21 〜ALL TIME ROCK 'N' ROLL〜』でステージへの復帰を果たした。
